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şarjımız bitince çorabımıza işeyeceğiz!

ŞARJIMIZ BİTİNCE ÇORABIMIZA İŞEYECEĞİZ!

İngiltere'de bilim insanları, acil durumlarda elektrik üretecek çok ilginç bir yöntem geliştirdiler: Çoraba işemek.

Tarih : 14 Aralık 2015, 09:27
Puan Ver : Şarjımız Bitince Çorabımıza İşeyeceğiz!(7/10)8


İngiltere'de bilim insanları, acil durumlarda elektrik üretecek çok ilginç bir yöntem geliştirdiler: Çoraba işemek.



Bir benzeri, 80'li yılların kült filmi Dune'da kullanılan yönteme göre, kutuplara, denizlere, çöllere açılan kaşifler veya maceracılar için, acil durumda elektrik üretebilecek özel bir kumaş geliştiren Bristol Üniversitesindeki bilim insanları, bu kumaşla üretilecek çorapların, üzerine işenmesi halinde yardım sinyali göndermeye yetecek kadar elektrik üretebileceğini vurguluyorlar. 



Silikon temelli bir kumaştan üretilen çoraplar, ayakkabı içinde dış etkilerden korunaklı olarak yeterli miktarda bakteri ürettiğinde, bu bakterilerin de yardımıyla ürik asitle buluştuğunda uydu bağlantılı cihazlarının S.O.S sinyali göndermesine yetecek kadar elektrik enerjisi üretebiliyor. Bu sayede zor durumda kalan, tüm elektrik enerjisini kaybeden, yardıma ihtiyac duyan dağcıların, maceracıların, kaşiflerin acil durumlarda son çare olarak çoraplarını çıkarıp üzerine işemeleri gerekecek.



Söz konusu çoraplar henüz üretilmiş değil, ancak bu yeni teknik sayesinde üzerinde USB portu olan maceracı çoraplarını yakın tarihte spor mağazalarında görürsek şaşırmayalım.



Benzer bir teknoloji, 1980'l yıllarda çekilen kült bilim kurgu filmi Dune'da da kullanılmış. Dune filminde konu edilen çöl insanlarının giydiği özel kıyafet, vücuttan atılan idrar ve teri filtreleyerek tekrar içilebilir su haline dönüştürerek çölde susuz şekilde günlerce yaşamayı mümkün kılıyordu.



Bu teknoloji daha da geliştirildiğinde, zor koşullarda acil elektrik ihtiyacını karşılayacak daha yüksek kapasiteler elde etmek mümkün olacak. Elbette, yeterince idrar oluşturmak için bolca su da içmemiz gerekecek.



Kickstarter o paranın peşine düştü!








Etiketler: Şarjımız  Bitince  Çorabımıza  İşeyeceğiz    haber

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