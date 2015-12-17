ŞARJI 15 GÜN GİDEN TELEFON
Cep telefonunuzu her gün şarja takmaktan sıkılanlara müjde.Bu telefonun şarjı neredeyse iki hafta dayanıyor.
İKİ HAFTA DAYANIYOR
Oukitel isimli cep telefonu üreticisinin geliştirdiği bu cep telefonu tam 10 bin mAh'lik bir bataryaya sahip. İsmi K10000 olan modelin pil ömrü ise normal kullanımda 10 ila 15 gün gidiyor.Telefonun özellikleri ise günümüz şartlarına uygun teknik kadroyu taşıyor.
ÖZELLİKLERİ GÜNCEL
5.5 inç boyutunda HD IPS bir ekranın sahibi olan Android'li K10000, 1 GHz MediaTek MTK6735 işlemciyle çalışıyor. 16 GB dahili hafızanın bulunduğu telefon, 2 GB RAM, 8 megapiksel arka, 2 megapiksel ön kameranın da sahibi. 3G ve 4G yani LTE de elbette ki mevcut... Oukitel K10000'in fiyatı ise 240 dolar civarında.
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