

Ayazağa Hadımkoruyolu Caddesi 206. sokakta bulunan özel bir üniversiteye ait öğrenci yurdu inşaatının temel çalışmaları sırasında toprak kayması gerçekleşti. Toprak kayması, inşaatın bulunduğu caddede çatlaklara neden olurken, inşaat işçileri tarafından kullanılan 3 baraka yol seviyesiden metrelerce aşağı sürüklendi. İnşaat alanı içinde bulunan bir beton döküm kamyonu toprak kaymasının olduğu kısımda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, emniyet şeritleri çekilerek çevrede güvenlik önlemi alındı.