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SARIYER'DE POMPALI TÜFEK DEHŞETİ: 5 YARALI


SARIYER'DE POMPALI TÜFEK DEHŞETİ: 5 YARALI
Tarih : 03 Kasım 2015, 09:05
Puan Ver : Sarıyer'de Pompalı Tüfek Dehşeti: 5 Yaralı(10/10)17


Olay, Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi üzerindeki bir balıkçının önünde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre,balıkçının önüne pompalı tüfeğiyle gelen zanlı, balıkçıda çalışan ve bir saat önce tartıştığı belirtilen Sinan Y.'nin üzerine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonrası Sinan Y. ile o esnada işyerinde bulunan Kenan B. , Ahmet A. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın toplam 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.










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