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SARIYER'DE FRENİ PATLAYAN MİNİBÜS DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI


SARIYER'DE FRENİ PATLAYAN MİNİBÜS DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI
Tarih : 08 Ocak 2016, 11:49
Puan Ver : Sarıyer'de Freni Patlayan Minibüs Duvara Çarptı: 1 Ölü, 10 Yaralı(10/10)11


Sarıyer'de freni patladığı öne sürülen bir yolcu minibüsü, hızını alamayarak bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Aracın çarpması soncu duvardan geçen doğal gaz borusu ikiye bölündü. Tadilattan yeni çıkan binanın doğal gazının henüz bağlanmaması olası bir faciayı önledi. Kazada bir kişi hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.



Kaza, sabah 08.30 sıralarında Sarıyer PTT Evleri Bahçeköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Dağevleri-Kaymakamlık seferini yapan bir yolcu minibüsünün freni patladı. Hızını alamayan araç yol kenarındaki binaya çarparak durabildi. İş yeri duvarına çarpan araç duvardan geçen doğal gaz borusunu ikiye böldü. Tadilatı yeni yapılan binanın doğal gazının bağlı olmaması olası bir faciayı önledi. Kazada 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı.








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