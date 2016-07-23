

Şimdiye kadar birçok konuda eleştiriye maruz kalan sarışınlar saç konusunda şanslı çıktı. Doğal sarışınlarda saç teli sayısının kızıl veya koyu renkli olanlara göre daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar, saç dökülmesi yaşayan sarışınların esmerlere göre daha az endişelenmesi gerektiğini belirtiyor







LTS Teknoloji Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Trikolog (Saç ve Saç Derisi Uzmanı) Talat Sam, kadın ve erkeklerin ortak sorunu saç dökülmesinde tel miktarının önemine dikkati çekti.







Sam “Hava değişimi ve kirliliği, saçlardaki sebum dengesinin kaybolması gibi etkenler saçların köklerden koparak dökülmesine neden oluyor. Özellikle kışın soğuyan hava nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyan saçlarda dökülme de artıyor. Sabah uyandığınızda yastıkta gördüğünüz çok sayıda saç teli doğal olarak sizleri endişelendiriyor. Bu noktada saç tellerinin miktarı önem kazanıyor” dedi.







SARIŞINLARIN 140 BİN TELDEN FAZLA SAÇI VAR







Sam, saçların doğal renginin saç teli miktarını belirlediğinin altını çizerek şunları söyledi:







“Saçları ince yapılı olduğundan fark edilmiyor; ancak renk grupları arasında en çok tel sayısı sarışınlarda var. Doğuştan sarışın olanlarda saç teli sayısı 140 binden daha fazla. Bu miktar ne kadar çok olursa saç dökülmesinde de korkulacak durum o kadar az olur. Kızıl renk saçlılarda yaklaşık 90 bin, esmerlerde 110 bin ve kumrallarda 120 bin saç teli olduğunu söyleyebiliriz. Doğuştan sarışın olanlarda saç teli sayısı diğer gruplara oranla daha fazla olduğundan onların daha az endişelenmesi gerekiyor.”