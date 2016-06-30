SARIKAMIŞ'TA ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü, 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden birinin durumu ağır.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist öldürülürken, 2 asker yaralandı.
TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS
Sarıkamış Boyalı Ormanları'nda güvenlik güçlerinin arama-tarama faaliyetleri sırasında bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 asker yaralandı.
YARALI ASKERİN DURUMU AĞIR
Yaralı askerler, helikopterle Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KAÜ Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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