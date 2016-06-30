O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sarıkamış'ta çatışma: 2 asker yaralı

SARIKAMIŞ'TA ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü, 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden birinin durumu ağır.

Tarih : 30 Haziran 2016, 15:25
Puan Ver : Sarıkamış'ta Çatışma: 2 Asker Yaralı(9/10)11


 Kars'ın Sarıkamış ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist öldürülürken, 2 asker yaralandı.



TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS



Sarıkamış Boyalı Ormanları'nda güvenlik güçlerinin arama-tarama faaliyetleri sırasında bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 asker yaralandı.



YARALI ASKERİN DURUMU AĞIR



Yaralı askerler, helikopterle Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KAÜ Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.








Etiketler: Sarıkamış  Ta  Çatışma  2  Asker  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER