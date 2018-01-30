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Sarıgöl Yeni Sezonda Kapalı Sistem Sulama ile Tanışacak

SARIGÖL YENİ SEZONDA KAPALI SİSTEM SULAMA İLE TANIŞACAK

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde özellikle üzüm çiftçilerine sulama kolaylığı sağlayacak "Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi" çalışmaları devam ederken, çiftçiler yaz aylarında bağlarını kapalı sistem ile sulayacak.

Tarih : 30 Ocak 2018, 17:20
Puan Ver : Sarıgöl Yeni Sezonda Kapalı Sistem Sulama İle Tanışacak(5/10)1

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde özellikle üzüm çiftçilerine sulama kolaylığı sağlayacak "Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi" çalışmaları devam ederken, çiftçiler yaz aylarında bağlarını kapalı sistem ile sulayacak.

Buldan Barajından basınçlı boru sistemiyle yer altından bağların sulanmasına imkan sağlayacak "Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi" çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 23 bin 780 dekarlık alanda kapalı sistemle sulama yapılacak proje kapsamında çiftçiler yaz aylarında bağlarını sulayabilecek. Çiftçilere büyük kolaylık sağlaması hedeflenen sistemle ilgili son durum hakkında bilgi veren Sarıgöl Sulama Birliği Başkanı ve Yukarıkoçaklar Mahallesi Muhtarı Halil Duran, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Haziran ayında 23 bin 780 dekarlık alan kapalı sistemle sulama imkanı kazanacak. 1969 yılında hizmete giren Buldan Barajı, Sarıgöl ovasını açık kanal ve kanaletlerle suluyordu. Yenileme çalışmalarıyla basınçlı borulu sisteme geçilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ova çiftçisinin her yıl önemli miktarda ek gelir sağlayacak olan yenileme çalışmalarımız 83 kilometre uzunluğunda polietilen boru olacak ve çalışmalar sonunda 48 kilometrelik polietilen borunun döşenmesi tamamlandı. Geri kalanı ise haziran ayına kadar tamamlanacak. Maliyeti ise 23 Milyon TL'den fazla" dedi. - MANİSA

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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