SARHOŞ SÜRÜCÜ POLİS ARACINDA DEHŞET SAÇTI!
Rusya'nın Altay Bölgesi'ne bağlı Karlovo köyü yakınlarında durdurulan alkollü bir kamyon sürücüsü dehşet saçtı. Sarhoş sürücü bindirildiği polis aracının arka koltuğunda otururken belindeki koca bıçağı çekerek ön koltuktaki iki polisi acımasızca bıçakladı
Rusya'nın Altay Bölgesi'ne bağlı Karlovo köyü yakınlarında durdurulan alkollü bir kamyon sürücüsü dehşet saçtı. Sarhoş sürücü bindirildiği polis aracının arka koltuğunda otururken belindeki koca bıçağı çekerek ön koltuktaki iki polisi acımasızca bıçakladı
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