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sarhoş sürücü polis aracında dehşet saçtı!

SARHOŞ SÜRÜCÜ POLİS ARACINDA DEHŞET SAÇTI!

Rusya'nın Altay Bölgesi'ne bağlı Karlovo köyü yakınlarında durdurulan alkollü bir kamyon sürücüsü dehşet saçtı. Sarhoş sürücü bindirildiği polis aracının arka koltuğunda otururken belindeki koca bıçağı çekerek ön koltuktaki iki polisi acımasızca bıçakladı

Tarih : 23 Haziran 2015, 12:37
Puan Ver : Sarhoş Sürücü Polis Aracında Dehşet Saçtı!(9/10)6


Rusya'nın Altay Bölgesi'ne bağlı Karlovo köyü yakınlarında durdurulan alkollü bir kamyon sürücüsü dehşet saçtı. Sarhoş sürücü bindirildiği polis aracının arka koltuğunda otururken belindeki koca bıçağı çekerek ön koltuktaki iki polisi acımasızca bıçakladı








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