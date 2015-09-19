

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, milletvekili aday listesini gece yarısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunduğu, Erdoğan'ın 2 saat listeyi inceledikten sonra onayladığı iddia edildi.







Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberinde yer alan iddiaya göre, AK Parti'nin 5. Olağan Kongresi'nde seçilen MKYK'da olduğu gibi partinin milletvekili aday listesine de Cumhurbaşkanı Erdoğan damgasını vurdu. Başbakan Davutoğlu'nun, sır gibi sakladığı, listeleri hazırlamak üzere oluşturulan üst kuruldaki parti yöneticilerine “dışarıya bilgi vermemeleri için yemin ettirdiği” milletvekili aday listesini, önceki gün gece saat 02.00 sularında Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte Saray'a giderek Erdoğan'a sunduğu iddia edildi. Erdoğan'ın 2 saat incelemesinin ardından onay verdiği öne sürülen aday listesi, dün YSK'ya sunuldu. MHP'nin ihraç ettiği Tuğrul Türkeş, AK Parti listesinden milletvekili adayı oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Ali Babacan Ankara, Beşir Atalay Van'dan aday gösterildi.