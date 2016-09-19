

Sincan Belediyesinin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile başlattığı "Saraycık Kentsel Yenileme Projesi" başlıyor. 20 bin konutta 100 bin kişiye yaşam alanı oluşturacak projenin ilk iki etabı için 20 ve 28 Eylül'de ihaleye çıkılacak. Proje, büyüklüğü ve modern şehircilik normları açısından Türkiye'deki sayılı projeler arasında gösteriliyor.



TOKİ'nin Türkiye'de yürüttüğü en büyük projelerden biri olan, Saraycık Kentsel Yenileme Projesi ile Ankara'nın batısında yepyeni bir şehir kuruluyor. Mülk sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak hazırlanan Saraycık Kentsel Yenileme Projesi ile 20 bin konutta 100 bin kişiye yaşam alanı sunulacak. Projede, 7 camii, 6 sosyal tesis ve alışveriş merkezi, 2 kapalı pazar yeri, sağlık tesisleri, 10 eğitim alanı bulunacak.