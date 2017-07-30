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Sarayburnu Açıklarındaki Can Pazarı Kamerada! Boğulmak Üzereyken Böyle Kurtarıldı

SARAYBURNU AÇIKLARINDAKİ CAN PAZARI KAMERADA! BOĞULMAK ÜZEREYKEN BÖYLE KURTARILDI

Fatih Sarayburnu açıklarında denize giren ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin boğulmak üzereyken son anda kurtarıldığı anlar saniye saniye kamerada böyle yansıdı.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Sarayburnu Açıklarındaki Can Pazarı Kamerada! Boğulmak Üzereyken Böyle Kurtarıldı(9/10)5

Fatih Sarayburnu açıklarında denize giren ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan genç, Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Yaşanan can pazarı ve kurtarma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, durumunun iyi olduğu öğrenilen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DENİZDE ÇIRPINAN GENCİ GEMİDEKİ MÜRETTEBAT FARKETTİ

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Fatih Sarayburnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile gelen Rıdvan Koyuncu (28) yüzmek için denize girdi. Yüzmeye başlayan genç bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Genç gözden uzaklaştığı esnada seyir halinde olan gemideki mürettebat onun suda çırpındığını fark etti.BOĞULMAK ÜZEREYKEN SON ANDA KURTARILDI

Durumun mürettebat tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesinin ardından ihbar üzerine sahile giden Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri, boğulmak üzere olan ve çırpınan Rıdvan Koyuncu'yu son anda denizden bota alarak kurtardı. Gence ilk müdahaleyi yapan ekip, onu sakinleştirmeye çalıştı.O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Botla Ahırkapı istasyonuna götürülen Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı."SİZ OLMASAYDINIZ BEN ÖLMÜŞTÜM

Boğulmaktan saniyelerle kurtulan Rıdvan Koyuncu, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "Akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladım. Denizden geçen gemidekiler beni gördü. Ayağıma kramp girdi, 30 kilogram su yuttum. Allah razı olsun bir daha tövbe buralarda denize girmem. Siz olmasaydınız ben ölmüştüm. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Korku böyle bir şey" dedi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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