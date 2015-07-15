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'SARAY, BİN YÜKSEK YARGI MENSUBUNA TAKIM ELBİSE DİKTİRDİ' İDDİASI MECLİS'TE


'SARAY, BİN YÜKSEK YARGI MENSUBUNA TAKIM ELBİSE DİKTİRDİ' İDDİASI MECLİS'TE
Tarih : 15 Temmuz 2015, 11:19
Puan Ver : 'saray, Bin Yüksek Yargı Mensubuna Takım Elbise Diktirdi' İddiası Meclis'te(10/10)9


CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı tarafından bin adet yüksek yargı mensubuna piyasa değeri 2 ila 3 bin TL arasında değişen takım elbiseler diktirildiği iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.



CHP'li Tanal, Adalet Bakanı Kenan İpek'in yazılı cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şunları yöneltti: Cumhurbaşkanlığı tarafından masrafları örtülü ödenekten karşılanmak üzere yüksek yargı mensuplarına bin adet takım elbise diktirildiği iddiaları doğru mudur? Bu iddia doğru ise bu takım elbiseler hangi yüksek yargı mensupları için dikilmektedir? Bu takım elbiselerin piyasa bedelinin 2 bin ila 3 bin TL olduğu doğru mudur?



Yüksek yargı mensuplarına vatandaşlarımızın cebinden yapılan bu jestin sebebi nedir? Bu hediyeyi kabul ederek Anayasa'nın kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal eden yargı mensupları hakkında Bakanlığınızca herhangi bir tahkikat başlatılacak mıdır?

Söz konusu takım elbiselerin anlaşılan özel bir firmanın Eskişehir'de bulunan fabrikasında dikildiği doğru mudur? Bu takım elbiselerin bu özel firmanın Ankara Panora Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazasından teslim edileceği iddiaları doğru mudur?"








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