Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş başkanlığında gerçekleştirilen tanıtım gezisinde kuzey ve güney idare binaları tanıtılırken, başkanlıklar hakkında da yetkililerce bilgilendirme yapıldı.







Göktaş, geçtiğimiz günlerde külliyenin "sanal tur"a eklendiğini, bu hafta da Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine tanıtımının yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Tanıtımın iki aşamalı olacağını dile getiren Göktaş, ilk aşamada kuzey ve güney idari binalarının yer aldığını, ikinci aşamayı ise önümüzdeki hafta gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.







Gazetecilere külliye hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanlığı protokol görevlisi Fatih Gürkan, külliye içerisinde bin 150 oda bulunduğunu ve bu odaların bin 24'ünün Kuzey ve güney idare binalarında yer aldığını, koridor uzunluklarının ise 185'er metre olduğunu söyledi.







Külliyenin 750 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulduğunu ve bu alanın 200 bin metrekarelik bölümünün halka açık olduğunu söyleyen Gürkan, halka açık bölüm içerisinde caminin yer aldığını, yapımı bittiğinde ise kütüphane ve konferans merkezinin olacağını bildirdi.







Külliyenin, mevcut durumda 5 giriş kapısının bulunduğunu, kütüphanenin tamamlanmasıyla kapı sayısının 6 olacağını dile getiren Gürkan, 65 bin metrekarelik bir alanda peyzaj uygulaması yapıldığını, bu çerçevede 5 bin 600 yetişkin, 72 bin adet de çalı grubu ağaç dikildiğini, 3 adet de anıt ağaç bulunduğunu ifade etti.







-Sentez mimari







Gazetecilere külliyenin mimari yapısı hakkında bilgilendirme yapan Mimar Can Gökoğuz ise binaların Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönem yapılarının bir sentezi olduğunu belirterek binaların "E form" şeklinde yapılmasının "maksimum kullanım alanını minimum yerde çözme amaçlı" olduğunu söyledi.







Gökoğuz, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyenin mimarisine ilişkin herhangi bir müdahalesinin olmadığını dile getirdi.







-Halkla İlişkiler Başkanlığı







Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı da birimlerinin faaliyetleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.







Başkanlıkta 57 kişiyle çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyen Astarcı, birimlerinin en önemli görevinin vatandaşlardan gelen talepleri almak ve değerlendirmek olduğunu kaydetti.







Vatandaşların internet üzerinden ya da başvuru ofisi üzerinden taleplerini ilettiğini anlatan Astarcı, günlük yaklaşık bin 500 civarı talep aldıklarını ve bu taleplere ilişkin değerlendirmenin ardından ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade etti.







Vatandaşlardan gelen taleplere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Astarcı, en çok sevgi ifadelerini içeren mektupların olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının istendiğini kaydetti.







Sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri, resmi başvurularının ardından külliyede misafir ettiklerini anlatan Astarcı, bireysel anlamda başvuruları ise 1-1,5 ay içerisinde almayı planladıklarını, bu başvurular sonrasında da vatandaşları gruplar halinde konuk etmeyi hedeflediklerini söyledi.







-Bilgi Teknolojileri Başkanlığı







Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç da, külliyenin aydınlatma, otomasyon ve bilgi teknolojileri altyapısının belli merkezlerden kontrol edildiğini ve binaların "akıllı" olduğunu bildirdi.







Bütün sistemlerin bilgi güvenliğinden sorumlu olduklarını aktaran Koç, bunun dışında bütün sistemlerin etkin ve verimli çalışmasını da sağladıklarını kaydetti.







Koç, "Köşk'le burayı karşılaştırırsak orada bütünleşik bir yapı yoktu, her binanın altında kendine ait bir sistemleri vardı, burada tamamen bütünleşik bir yapı var" diye konuştu.







Cumhurbaşkanlığı için gereken bütün yazılımları kendilerinin hazırladığını anlatan Koç, Cumhurbaşkanlığının sanal dünyayla iletişimini sağlayan bütün kapıların altyapısını kendilerinin sağladığını bu doğrultuda yakın zamanda "Sanal Tur"u hizmete açtıklarını hatırlattı.







Sanal turla ilgili geliştirme çalışması da yapacaklarını belirten Koç, bu doğrultuda Beştepe Millet Camisi'nin tura ekleneceğini ayrıca tüm sanal gezinin android işletim sistemine uygun hale getirileceğini söyledi.







-Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı







Basın Başdanışmanlığı biriminde tüm televizyon kanalları ve internet sitelerinin haberleri analiz ediliyor. Yazılımı Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan bir sistemle belirlenen internet sitelerinin manşetleri haber takip ve raporlama birimince aynı anda tek ekrandan takip edilebiliyor.







Sistem sayesinde günlük en çok kullanılan ve okunan haberler de görülebiliyor.







-Başyaverlik







Başyaverlik bölümünün bulunduğu kata gelindiğinde Cumhurbaşkanlığı protokol görevlisi Gürkan, Başyaverlik bölümünün girişinde bulunan kürsüye dikkat çekerek, kürsünün üzerinde bulunan ve "Defter-i Mahsusa" adı verilen defter hakkında bilgi verdi.







Gürkan, defterin Atatürk döneminden gelen bir gelenek olduğunu, mevcut durumda hem Çankaya'da hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde geleneğin devam ettirildiğini belirterek, "Burada Sayın Cumhurbaşkanımızı görmeye gelen ancak göremeyenlerin temennileri alınıyor, kendileri temennilerini yazıyorlar, daha sonra bu temennileri Sayın Cumhurbaşkanımız okuyorlar" dedi.







-Koruma Başkanlığı







Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal, külliyenin 24 saat kameralarla izlendiğini ve herhangi bir sorun yaşanması halinde kısa sürede en yakın koruma birimine bilgi verilerek gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi. Bal gerekli hallerde makam hariç, makam katının da izlendiğini sözlerine ekledi.







Külliye çevresinde bugüne kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığına dikkati çeken Bal, bir soru üzerine açılışı gerçekleştirilen Beştepe Millet Camisi'ne vatandaşların herhangi bir arama yapılmadan ve sınırlama olmadan gelebileceğini dile getirdi.







-Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi







Külliye içerisindeki kütüphaneye ilişkin bilgi veren Aylin Esen, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin 1950 yılında kurulduğunu ve sadece cumhurbaşkanlığı bünyesinde hizmet verdiğini söyledi.







Kütüphanede 22 bin 188 yayının mevcut olduğunu belirten Esen, bunun dışında 352 adet nadir eser, basma ve yazma eserin de bulunduğunu, bağış ve satın alma yoluyla materyallerin sağlandığını ifade etti.







Mevcut kütüphanenin sadece Cumhurbaşkanlığı personeli ve ailelerine hizmet verdiğini, dışarıdan gelişlerin ise özel izne tabi olduğunu anlatan Esen, yeni kütüphanenin yapılmasının ardından mevcut kütüphanenin de diğeriyle birleşmesinin planlandığını kaydetti.







-250 bin kitap alındı







Yeni yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin 5 milyon eserle Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacağı belirtilirken, bu çerçevede 250 bin kitabın alındığı bildirildi. Yeni kütüphanenin külliyenin halka açık bölümlerinden biri olacağı ve kullanıcılara 24 saat boyunca hizmet vermesinin hedeflendiği ifade edildi.







Kütüphanede çocuk, öğrenci ve araştırmacılar için ayrı ayrı yerler bulunacağı ve mimari olarak külliye konseptinin bir parçası olacağı kaydedildi.







-Restorasyon Atölyesi







Külliye içerisinde bulunan Restorasyon Atölyesi Şefi Zeynep Köprülü, birimlerinin 2013 yılında kurulduğunu söyledi. Restorasyon işlemlerine Atatürk dönemi belgelerinden başladıklarını anlatan Köprülü, yaklaşık 8 bin belgenin bitirildiğini, bu belgelerin içinde fiziksel ve kimyasal tahribatların bulunduğunu ifade etti.







Belgelerin Cumhurbaşkanlığı arşivinde muhafaza edildiğini dile getiren Köprülü, sadece Atatürk dönemine ait belgelerin değil günümüze kadar olan tüm cumhurbaşkanlarına ilişkin belgelerin de mevcut olduğunu bildirdi.







Devletin 1908'den günümüze kadar tüm yazışma ve dokümanlarını içeren tüm yazışma ve dokümanların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı arşivindeki evrak ve dokümanlar ilgili yazılımların tamamlanmasının ardından elektronik ortam üzerinden halka açılacağı belirtildi.







-Külliye hakkında genel bilgi







Külliyenin kuzey ve güney idari binalarında danışmanlar, 13 başkanlık, Başyaverlik ile Muhafız Alayı'na ait çalışma odaları yer aldığı belirtilirken, binaların her birinde bin kişinin çalışabilmesine olanak sağlayan beşyüzer oda bulunduğu kaydedildi.







Binalardaki ofislerin Birleşmiş Milletler Binası ofis standartlarına uygun bir biçimde ikişer kişilik tasarlandığı bu tercihin çalışmada verim artışını beraberinde getirdiği belirtildi.







Bodrum, alt zemin, zemin ve 3 kattan oluşan kuzey ve güney binalarda alt zemin katların belirli bölümleri, beşyüzer kişilik yemekhane, mutfak, mescit ve depoların yanı sıra idari ofislere ayrılmış durumdayken, bodrum kat ise 250 araçlık otopark ve sığınak olarak kullanılıyor.







Tasarruf amacıyla çalışmaların da yapıldığı külliyede, bu doğrultuda harekete duyarlı aydınlatma sistemiyle sadece hareket olan yerde aydınlatmanın olması sağlanıyor. Binalarda mesai bitiminde ofis aydınlatmaları otomatik olarak devre dışı kalıyor.







Külliye içindeki binalarda gri su yöntemi ile belirli noktalardaki atık sular arıtılarak, temizlikte tekrar kullanılırken, yemekhanelerde artan yemekler de hayvan barınaklarına gönderiliyor.







Peyzaj alanının su ihtiyacının bir kısmı da yağmur sularının biriktirildiği depolardan sağlanıyor.