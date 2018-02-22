Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
Rumlar Açık Açık Tehdit Etti: Pasaportları İptal Ederiz
Ünlü Marketten Alacağı Bebek Tulumunun İçinde Fareler Çıktı
Belçika'da Silahlı Saldırgan Paniği! Polis Operasyon Başlattı
Ataşehir'de Bomba Paniği! 5 Katlı Bina Boşaltıldı
1. Sınıf Öğrencisi Minik Ecrin Okulda Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi
Zeytinyağı İhracatı Yüzde 185 Arttı
Menbiç'te Ypg'li Teröristlerin Askeri Eğitim Görüntüleri Ortaya Çıktı
12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
Önce Tecavüz Etti Sonra 'evlenelim' Deyip Gelinliğiyle Ortada Bıraktı!
Ambulansın Önünü Kamyonla Kesip Sağlıkçılara Saldırdı
Tesla, Avrupa'da Otomotiv Devlerini Geride Bıraktı
Erdoğan'a Suikast Düzenleyenleri Yakalayan Özel Harekatçılar Afrin'de!
Eski İş Yerini Bildirmemek İşten Çıkarılma Nedeni Sayıldı
Twitter Harekete Geçti! Yalan Haber Yayan Botlar Engellenecek
İttifakın Oy Pusulası Nasıl Olacak? İşte İlk Örnek
Şehit Annesine 2,5 Lira İçin Hakaret Etmişti! İşte İstenen Ceza
Beşiktaş'ın Kara Tablosu Ortaya Çıktı
Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu
Ünlü Ekonomist Uyardı: Abd Ekonomisi İflas Etmek Üzere

Sarallar'a büyük operasyon! Mahkeme kurup yargılama yapmışlar

SARALLAR'A BÜYÜK OPERASYON! MAHKEME KURUP YARGILAMA YAPMIŞLAR

"Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, mahkeme kurup kendi yöntemlerince bazı mağdurları cezalandırdıkları ortaya çıktı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 12:30
Puan Ver : Sarallar'a Büyük Operasyon! Mahkeme Kurup Yargılama Yapmışlar(7/10)3

İstanbul polisinin "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin, bazı mağdurları 'mahkeme kurup' kendi yöntemlerince cezalandırdıkları belirtildi.

"OTORİTE BOŞLUĞUNDA S.S. SARAL ÖN PLANA ÇIKTI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda Sarallar olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Silahlı suç örgütü lideri, yöneticileri ile örgüt üzerinde etkin olarak sözü geçen kişilerin işlemiş oldukları suçlar nedeniyle yargılama sürecinde olduklarından dolayı oluşan otorite boşluğunda şebeke içinde S.S.Saral'ın ön plana çıktığı belirtildi.

MAHKEME KURUP CEZA VERMİŞLER

Açıklamada, "Ticari piyasada ekonomik ihtilaflarla öncülük yaparak haksız ekonomik çıkar sağlanması, 4 kişinin yağmalanması, 4 kişinin tehdit edilmesi, 2 kişinin yağma amaçlı darp edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ve haksız kazanç elde etmek istedikleri kişileri, Türkiye Cumhuriyeti anayasasını hiçe sayarak kendilerince mahkeme kurup kendi yöntemlerince cezalandırdıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 8 Şubat'ta 18 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi" denildi. Operasyonda S.S.Saral ile birlikte 14 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin dün adliyeye sevk edildiği belirtilirken 11 kişinin tutuklandığı 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

OPERASYON ANLARI KAMERADA

Polisin şüphelilere yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polislerinin bir daireye girmeleri ve polisin arama yapması yer alıyor. Aramalarda bir silahın bulunması da görüntülere yansıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sarallar  A    Büyük  Operasyon  Mahkeme  Kurup  Yargılama  Yapmışlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER