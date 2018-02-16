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Saraçoğlu'ndan Karatay'ı Çıldırtacak Sözler: Ekmek Yiyin, Şifa Verir!
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Saraçoğlu'ndan Karatay'ı çıldırtacak sözler: Ekmek yiyin, şifa verir!

SARAÇOĞLU'NDAN KARATAY'I ÇILDIRTACAK SÖZLER: EKMEK YİYİN, ŞİFA VERİR!

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "ekmek yemek kanser yapar" uyarısının tam tersine Prof. Dr. Saraçoğlu, kansere karşı ekmek yenmesini tavsiye etti.

Tarih : 16 Şubat 2018, 20:30
Puan Ver : Saraçoğlu'ndan Karatay'ı Çıldırtacak Sözler: Ekmek Yiyin, Şifa Verir!(7/10)3

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bazı uzmanların "ekmek yemeyin" uyarısını eleştirerek, tam buğday ekmeğinin kanser ve diyabete karşı özellikle tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

"NEREDEN UYDURUYORLAR ANLAMIYORUM"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan Saraçoğlu, ekmek tüketimine ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu insanının genetik yapısının ekmeğe özgü geliştiğini söyledi.

Kendisinin de ekmek yediğini ve ekmeksiz duramadığını dile getiren Saraçoğlu, " 'Ekmek yemeyin' diyorlar, nereden uyduruyorlar anlamıyorum. Ekmeği kansere, diyabete karşı özellikle tüketeceksiniz" diye konuştu.

EKMEĞİN KORUYUCU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tüketilen ekmeğin tam buğday ekmeği olması gerektiğini belirten Saraçoğlu, ekmeğin yüksek tansiyonu önlediğini, metabolizma hastalıklarında koruyucu ve önleyici özelliğe sahip olduğunu kaydetti. Saraçoğlu, tam buğday ekmeğinin besleyici, vitaminli ve doyurucu olduğuna vurgu yaptı.

MISIR EKMEĞİNİ TAVSİYE ETTİ

Mısır unundan yapılan ekmeklerin de cilt hastalıklarına iyi geldiğini anlatan Saraçoğlu, " Karadeniz insanlarının yüzüne baktığınızda gözenekler hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bunun arkasından yatan en önemli sebeplerden birisi bu. Cildinin güzel olmasını isteyen mısır unundan yapılan ekmekleri tercih etmeli. Mısır unu, egzama ve sedefe karşı da önleyici özelliğe sahiptir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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