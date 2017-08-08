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SAPIKTAN 'YUH' DEDİRTEN SAVUNMA: ÇOCUK KAÇIRMAK DAHA KOLAY


Sapıktan 'Yuh' Dedirten Savunma: Çocuk Kaçırmak Daha Kolay
Tarih : 08 Ağustos 2017, 08:50
Puan Ver : Sapıktan 'yuh' Dedirten Savunma: Çocuk Kaçırmak Daha Kolay(6/10)2

İstanbul Sancaktepe'de 14 Temmuz'da 7 yaşındaki erkek kardeşi ile birlikte, Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli S.E.M., 43 yaşındaki Mehmet Bekmez ve kardeşi (38) tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı.

CİNSEL İSTİSMAR ETTİ DÖNERKEN KAZA YAPTI

Küçük kızı Şile yolu üzerinde ormanlık bir alana götüren Mehmet Bekmez cinsel istismarda bulundu. Çocuğu yeniden aldığı yere bırakmaya götürürken bir kamyona arkadan çarptı. Küçük kızın, kaza sonrası kendilerine yardıma gelen vatandaşlara kaçırıldığını söylemesi üzerine Mehmet Bekmez ve kardeşi Halil Bekmez kaçmaya başladı.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE ÇALIŞMIŞTI

Kendisini kovalayan vatandaşlar tarafından yakalanan Mehmet Bekmez feci şekilde dövülerek linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından kurtarılan Mehmet Bekmez, gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan kardeşi Halil Bekmez de bir gün sonra gözaltına alındı.

YAŞI BÜYÜK KADINI KAÇIRMAK ZOR DİYE KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRMIŞ

Mehmet Bekmez, savcılıktaki ifadesinde, cinsel isteklerine hâkim olamadığını, yaşı büyük bir kadını kaçırması ve ilişkiye girmesinin zor olması sebebi ile yaşı küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya karar verdiğini söyledi. Bekmez kardeşler, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sapıktan    Yuh    Dedirten  Savunma  Çocuk  Kaçırmak  Daha  Kolay    haber

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