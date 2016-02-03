O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sapık yakalanınca rihanna rahat bir nefes aldı

SAPIK YAKALANINCA RİHANNA RAHAT BİR NEFES ALDI

Popçu Rihanna'nın başı sapıklarla dertteydi.Rihanna'yı tehdit eden sapık sonunda yakalandı ve kanuna teslim edildi.Rihanna'nın korkulu rüyası olan sapık bir süredir popçunun peşine düşmüş ve ona sapıkça videolar göndermişti.

Tarih : 03 Şubat 2016, 12:10
Puan Ver : Sapık Yakalanınca Rihanna Rahat Bir Nefes Aldı(6/10)5


Popçu Rihanna'nın başı sapıklarla dertteydi.Rihanna'yı tehdit eden sapık sonunda yakalandı ve kanuna teslim edildi.Rihanna'nın korkulu rüyası olan sapık bir süredir popçunun peşine düşmüş ve ona sapıkça videolar göndermişti.Dünyaca ünlü 27 yaşındaki müzisyen Rihanna'nın başı uzun zamandır tacizci bir hayranıyla dertteydi. TMZ'nin haberine göre, geçtiğimiz Haziran ve Nisan aylarında ünlü yıldıza ölüm tehditleriyle dolu tweet'ler atan hayranı, bu kez çizmenin boyunu aştı.



Twitter'da Ralph Alexander ve Alec Mercer isimlerini kullanan hayranı, ünlü yıldızın Los Angeles'ta bulunan evinin önünde bir selfie çekerek, fotoğrafını şu notla yayınladı: 'Evinin önündeyim.' 


 


Aynı adam, birkaç ay öncesinde Rihanna'ya 'Seni öldürdüğümde kendimi daha iyi hissedeceğim' yazmış, 'Silah kullanacağım, lisansımı da almak üzereyim' diye eklemişti! 





MASTURBASYON VİDEOSU YOLLAMIŞ 


 


Ünlü yıldızın evinin önünde çekilen fotoğraf bardağı taşıran son damla oldu. Bunun üzerine araştırma yapan polis, Rihanna'nın sapığını yakaladı ve onu tedavi görmesi için bir psikiyatri kliniğine sevketti. Araştırmalar içinde yine aynı adamın, ünlü yıldıza 15 dakikalık bir masturbasyon videosu da yolladığı ortaya çıktı. 


 


Ünlü yıldıza yakın kaynaklar, Rihanna'nın bu nedenle 'hayatının korkusunu' yaşadığını doğruladı.








Etiketler: Sapık  Yakalanınca  Rihanna  Rahat  Bir  Nefes  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER