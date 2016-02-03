SAPIK YAKALANINCA RİHANNA RAHAT BİR NEFES ALDI
Popçu Rihanna'nın başı sapıklarla dertteydi.Rihanna'yı tehdit eden sapık sonunda yakalandı ve kanuna teslim edildi.Rihanna'nın korkulu rüyası olan sapık bir süredir popçunun peşine düşmüş ve ona sapıkça videolar göndermişti.
Popçu Rihanna'nın başı sapıklarla dertteydi.Rihanna'yı tehdit eden sapık sonunda yakalandı ve kanuna teslim edildi.Rihanna'nın korkulu rüyası olan sapık bir süredir popçunun peşine düşmüş ve ona sapıkça videolar göndermişti.Dünyaca ünlü 27 yaşındaki müzisyen Rihanna'nın başı uzun zamandır tacizci bir hayranıyla dertteydi. TMZ'nin haberine göre, geçtiğimiz Haziran ve Nisan aylarında ünlü yıldıza ölüm tehditleriyle dolu tweet'ler atan hayranı, bu kez çizmenin boyunu aştı.
Twitter'da Ralph Alexander ve Alec Mercer isimlerini kullanan hayranı, ünlü yıldızın Los Angeles'ta bulunan evinin önünde bir selfie çekerek, fotoğrafını şu notla yayınladı: 'Evinin önündeyim.'
Aynı adam, birkaç ay öncesinde Rihanna'ya 'Seni öldürdüğümde kendimi daha iyi hissedeceğim' yazmış, 'Silah kullanacağım, lisansımı da almak üzereyim' diye eklemişti!
MASTURBASYON VİDEOSU YOLLAMIŞ
Ünlü yıldızın evinin önünde çekilen fotoğraf bardağı taşıran son damla oldu. Bunun üzerine araştırma yapan polis, Rihanna'nın sapığını yakaladı ve onu tedavi görmesi için bir psikiyatri kliniğine sevketti. Araştırmalar içinde yine aynı adamın, ünlü yıldıza 15 dakikalık bir masturbasyon videosu da yolladığı ortaya çıktı.
Ünlü yıldıza yakın kaynaklar, Rihanna'nın bu nedenle 'hayatının korkusunu' yaşadığını doğruladı.
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