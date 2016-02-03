Popçu Rihanna'nın başı sapıklarla dertteydi.Rihanna'yı tehdit eden sapık sonunda yakalandı ve kanuna teslim edildi.Rihanna'nın korkulu rüyası olan sapık bir süredir popçunun peşine düşmüş ve ona sapıkça videolar göndermişti.



Popçu Rihanna'nın başı sapıklarla dertteydi.Rihanna'yı tehdit eden sapık sonunda yakalandı ve kanuna teslim edildi.Rihanna'nın korkulu rüyası olan sapık bir süredir popçunun peşine düşmüş ve ona sapıkça videolar göndermişti.Dünyaca ünlü 27 yaşındaki müzisyen Rihanna'nın başı uzun zamandır tacizci bir hayranıyla dertteydi. TMZ'nin haberine göre, geçtiğimiz Haziran ve Nisan aylarında ünlü yıldıza ölüm tehditleriyle dolu tweet'ler atan hayranı, bu kez çizmenin boyunu aştı.



Twitter'da Ralph Alexander ve Alec Mercer isimlerini kullanan hayranı, ünlü yıldızın Los Angeles'ta bulunan evinin önünde bir selfie çekerek, fotoğrafını şu notla yayınladı: 'Evinin önündeyim.'



