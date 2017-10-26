SAPIK ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİNE PHOTOSHOPLA BİKİNİ GİYDİRİP GÖSTERDİ!
Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde, öğrencilerin fotoğraflarını photoshopla bikinili kadın fotoğraflarına ekleyerek öğrencilere gösteren 52 yaşındaki öğretmen hakkında dava açıldı.
Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde, öğretmenin öğrencilerine yaptığı pes dedirtti. Sapık öğretmen, öğrencilerin fotoğraflarının kafa bölümlerini, photoshopla bikinili kadın fotoğraflarına ekleyerek öğrencilere gösterdi.
FOTOĞRAFLARA BİKİNİLİ KADINLAR EKLEYEREK GÖSTERDİ
Geçen yıl nisan ayında meydana gelen olayda 52 yaşındaki kimya öğretmeni Haluk K., 1'i erkek, diğerleri kız 16 öğrencinin fotoğraflarının kafa bölümlerini bikinili kadın fotoğraflarına montajlayıp, bunları öğrencilere gösterdi. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatıp şikayetçi olmaları üzerine gözaltına alınan öğretmen Haluk K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
E-OKUL BAHANESİYLE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
İdari soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmen hakkındaki yargı soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre Haluk K., e-okul sistemine koymak için 16 öğrencinin fotoğrafını çekti. Haluk K., daha sonra öğrencilerin fotoğraflarının 'kafa' bölümlerini photoshop programını kullanarak bikinili kadın fotoğrafları ile birleştirdi.
ÖĞRENCİSİNE "NE KADAR SEKSİ ÇIKMIŞSIN DEĞİL Mİ" DEMİŞ
Haluk K., bir akşam saat 20.00 sıralarında yanına çağırdığı kız öğrencilerden 16 yaşındaki N.Ö.'ye photoshoplu fotoğrafını gösterip, 'Ne kadar seksi çıkmışsın değil mi?' dedi. Öğretmen, başka bir gün de sınıfta öğrencilere toplu halde dosya içindeki photoshoplu fotoğraflarını gösterdi.
SAPIK ÖĞRETMEN HAKKINDA 14.5 YIL HAPİS TALEBİ
Bolu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kurulu'na göre öğretmenin öğrencilere gösterdiği photoshoplu fotoğrafların müstehcen olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede sanığın, 'Çocuğa müstehcen görüntü göstermek' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 14.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.
Kaynak: haberinburada
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