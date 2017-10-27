SAPIK ÇİFT, ALIKOYDUKLARI ÇOCUĞA TECAVÜZ EDİP YAYIN YAPTI
İngiltere'de yaşayan bir çift, alıkoydukları bir çocuğa cinsel taciz uygulayarak, bu görüntüleri Amerikalı bir pedofiliye Skype üzerinden izlettikleri iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu.
4 AY ALIKOYDULAR
34 yaşındaki Sarah Gotham ve 36 yaşındaki Craig Forbes, ismi gizli tutulan kızı, 2012 yılı Aralık ayından, 2013 yılı Mart ayına kadar uyuşturucu ile yanlarında tuttu.
Bu süre içinde de kızın görüntülerini internet üzerinden, California'da yaşayan 42 yaşındaki Kori Ellis isimli pedofili hükümlüsü ile paylaştı.
BİLGİSAYARDAN +18'LİK FİLMLER ÇIKTI
OIayın İngiltere'de mahkeme aşamasına taşınması ise Ellis'in Nisan ayında ABD'de yakalanması ile gerçekleşti. Kişisel bilgisayarından cinsel içirikli çocuk filmi kapsamında yüzlerce içerik çıkan Ellis, sorgusunda İngiliz çifte ilişkin de bilgiler verdi.
İNGİLTEREYE GETİRİLDİ
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) 4 ajanın gözetiminde İngiltere'ye getirilen Kori Ellis, burada çiftin aleyhine tanıklık etmesi için mahkemeye çıkarıldı. Ellis'in ayrıntılı ifadeşleri doğrultusunda İngiltere'deki mahkeme Sarah Gotham'ı 9 yıl, sevgilisi Craig Forbes'u ise 8 yıl hapse mahkum etti.
Çiftin, Amerika'da yaşayan Ellis ile internetteki sohbet odalarında tanıştığı açıklandı. İngiltere'ye tanıklık için getirilen Ellis'in de ABD'de devam eden dava kapsamında 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği bildiriliyor.
Kaynak: haberinburada
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