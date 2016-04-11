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sapanca'da tekstil fabrikası yandı

SAPANCA'DA TEKSTİL FABRİKASI YANDI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi

Tarih : 11 Nisan 2016, 09:49
Puan Ver : Sapanca'da Tekstil Fabrikası Yandı(5/10)2


Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Akçay Mahallesi'nde Alican Yıldırım'a ait tekstil fabrikasında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.



Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçay Mahallesi sakinlerine ve fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.



Bu durumun kendilerini çok üzdüğünü fakat can kaybı yaşanmamasına sevindiklerini belirten Yılmazer, "Büyük geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Her şeyi veren de alan da Allah. İşletme sahibiyle de görüştüm. Yangın nedeni görevli arkadaşlarımız tarafından araştırılıyor. Herkese büyük geçmiş olsun." dedi.








Etiketler: Sapanca  Da  Tekstil  Fabrikası  Yandı    haber

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