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SAPANCA'DA CAN ÇEKİŞEN KÖPEKLERİN GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU!


SAPANCA'DA CAN ÇEKİŞEN KÖPEKLERİN GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU!
Tarih : 02 Kasım 2016, 08:06
Puan Ver : Sapanca'da Can Çekişen Köpeklerin Görüntüleri Olay Oldu!(10/10)12


Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çekilen ve sosyal medyada hayvanseverlerin tepkisine neden olan, köpeklerin can çekiştikleri görüntülerle ilgili Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Yıldız açıklama yaptı. Yıldız, sosyal medyada yer alan görüntülerin kendileriyle alakalarının olmadığını ifade etti. Büyük tepki yaratan olay SapancadaKatliamvar hastagi ile TT oldu.



Olayın, Sapanca Kırkpınar'da meydana geldiği ve 4 sokak köpeğinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendiği belirtilmişti. Çevredeki hayvanseverler tarafından bulunan köpekler veterinerlikte tedavi altına alınmış olmasına karşın, aralarından 1 tanesi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.



Sosyal medyada ise, köpeklerin can çekişme anlarına ilişkin görüntüler çok büyük yankı uyandırmıştı. Konu Twitter'da trend topic olurken, Ekşisözlük'te ve birçok haber sitesinde yer aldı








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