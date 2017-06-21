SAO PAULO'DAN FLAŞ MAİCON KARARI!
Sao Paulo Teknik Direktörü Rogerio Ceni, Maicon'u Atletico-PR maçının kadrosuna almadı.
Galatasaray'ın transferde prensip anlaşmasına vardığı Maicon'la ilgili Sao Paulo'dan flaş bir karar geldi.
Kırmızı siyahlı ekipte Teknik Direktör Rogerio Ceni, Çarşamba günü oynanacak olan Atletico-PR maçının kadrosunu açıkladı. Ancak kadroda takımın değişmezlerinden olan Maicon yer almadı.
'BU İŞ BİTTİ' ŞEKLİNDE YORUMLANDI
Bilinen herhangi bir ciddi sakatlığı bulunmayan Maicon'un kadroya alınmaması, Galatasaray'a transferinin tamamen bittiği şeklinde yorumlandı.
Elimizdeki son bilgilere göre sarı kırmızılı takımın 8 milyon Euro (7+1) bonservis karşılığında, Maicon'u 5 yıllığına renklerine bağlamıştı...
kaynak:sabah
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