SANTİAGO BERNABEU KUPASI'NI REAL MADRİD KAZANDI
Real Madrid her yıl sezon öncesinde oynadığı Santiago Bernabeu Kupası'nda karşılaştığı İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yendi, kupanın sahibi oldu.
Real Madrid her yıl sezon öncesinde oynadığı Santiago Bernabeu Kupası'nda karşılaştığı İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yendi.
Kulüp tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen organizasyona Fiorentina davet edildi.
Real Madrid Kulübü, 1956-1957 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynadığı İtalyan takımına karşı 2-0 kazandığı maçın 60. yılı olmasından dolayı böyle bir jest yaptıklarını açıkladı.
GOLLER MAYORAL, RONALDO VE VERETOUT'TAN GELDİ
Hazırlık maçı statüsünde oynanan müsabakada Real Madrid'in gollerini 7. dakikada Borja Mayoral, 33. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Konuk İtalyan ekibinin golünü ise karşılaşmanın 4. dakikasında Jordan Veretout kaydetti.
Teknik direktör Zinedine Zidane, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya karşı ilk maçta hakemi itmesinden dolayı 5 maç men cezası alan Cristiano Ronaldo'yu Fiorentina'ya karşı 90 dakika oynattı.
Müsabakanın ardından düzenlenen törende Real Madrid'e kupası verildi.
Kaynak: haberinburada
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