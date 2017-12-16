Şantaja Boyun Eğmeyen Futbolcu Eşinin, Çıplak Pozlarını Yayınladılar
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Şantaja boyun eğmeyen futbolcu eşinin, çıplak pozlarını yayınladılar

ŞANTAJA BOYUN EĞMEYEN FUTBOLCU EŞİNİN, ÇIPLAK POZLARINI YAYINLADILAR

Krosnadar forması giyen 29 yaşındaki Rus futbolcu Pavel Mamaev'in eşinden para sızdıramayan hackerler, güzel modelin çıplak fotoğraflarını internet ortamına sızdırdı.

Tarih : 16 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Şantaja Boyun Eğmeyen Futbolcu Eşinin, Çıplak Pozlarını Yayınladılar(7/10)3

Krasnodar'ın Rus futbolcusu Pavel Mamaev'in eşi Alana Mamaeva'nın başı belada. Bilgisayar korsanları yıldız futbolcu 29 yaşındaki Pavel Mamaev'ın karısının çıplak fotoğraflarını çalarak Alana Mamaeva'ya şantaj yaptı.

FOTOĞRAFLARI SIZDIRDILAR

Fotoğrafların karşılığında para isteyen dijital korsanlara aman vermeyen Alana, para vermedi. Bu tavır karşısında hackerler güzel modelin çıplak fotoğraflarını internet ortamına sızdırdı. Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyan ve psikolojisi alt üst olan Mamaeva, daha eşinin de desteğiyle kısa sürede kendini toparladı.

MUTLU ANLARINI PAYLAŞIYOR

Krosnadar forması giyen 29 yaşındaki Rus futbolcu Pavel Mamaev ile evli olan Alana, mutlu anlarını Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.

Güzel modelin paylaşımlarından bazıları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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