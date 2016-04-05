O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sansürlenen sevişme sahneleri olay yarattı

SANSÜRLENEN SEVİŞME SAHNELERİ OLAY YARATTI

Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk Cuma günü yayınlanan son bölüme Defne ve Ömer'in yakınlaştığı sahneler damga vurdu. Kiralık Aşk'ta sansürlenen sevişme sahnelerinin internette yayınlanması ise olay yarattı .Kiralık Aşk'ın sansürlenen sevişme sahneleri sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Tarih : 05 Nisan 2016, 09:13
Puan Ver : Sansürlenen Sevişme Sahneleri Olay Yarattı(8/10)10


Kiralık Aşk son bölümü Ömer ve Defne'nin sevişme sahnesiyle son buldu. İzleyenleri ekrana kilitleyen Kiralık Aşk 40. bölüm final sahnesinin sansürlenen sevişme sahneleri ise internette yayınlandı.



BARIŞ ARDUÇ'TAN ÖPÜŞME SAHNELERİ İÇİN AÇIKLAMA



Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde öpüşme sahneleriyle gündeme oturan Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay'ın kızdığına yönelik haberler üzerine açıklama yaptı.



Partneri Elçin Sangu ile olan öpüşme sahneleri yüzünden sevgilisi Gupse Özay ile tartıştığı iddia edilen oyuncu, konuya son noktayı koydu: Böyle haberler doğru değil. İkimiz de oyuncu ve profesyonel insanlarız.








Etiketler: Sansürlenen  Sevişme  Sahneleri  Olay  Yarattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER