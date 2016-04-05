SANSÜRLENEN SEVİŞME SAHNELERİ OLAY YARATTI
Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk Cuma günü yayınlanan son bölüme Defne ve Ömer'in yakınlaştığı sahneler damga vurdu. Kiralık Aşk'ta sansürlenen sevişme sahnelerinin internette yayınlanması ise olay yarattı .Kiralık Aşk'ın sansürlenen sevişme sahneleri sosyal medyada da büyük ses getirdi.
Kiralık Aşk son bölümü Ömer ve Defne'nin sevişme sahnesiyle son buldu. İzleyenleri ekrana kilitleyen Kiralık Aşk 40. bölüm final sahnesinin sansürlenen sevişme sahneleri ise internette yayınlandı.
BARIŞ ARDUÇ'TAN ÖPÜŞME SAHNELERİ İÇİN AÇIKLAMA
Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde öpüşme sahneleriyle gündeme oturan Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay'ın kızdığına yönelik haberler üzerine açıklama yaptı.
Partneri Elçin Sangu ile olan öpüşme sahneleri yüzünden sevgilisi Gupse Özay ile tartıştığı iddia edilen oyuncu, konuya son noktayı koydu: Böyle haberler doğru değil. İkimiz de oyuncu ve profesyonel insanlarız.
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