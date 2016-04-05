

Kiralık Aşk son bölümü Ömer ve Defne'nin sevişme sahnesiyle son buldu. İzleyenleri ekrana kilitleyen Kiralık Aşk 40. bölüm final sahnesinin sansürlenen sevişme sahneleri ise internette yayınlandı.







BARIŞ ARDUÇ'TAN ÖPÜŞME SAHNELERİ İÇİN AÇIKLAMA







Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde öpüşme sahneleriyle gündeme oturan Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay'ın kızdığına yönelik haberler üzerine açıklama yaptı.







Partneri Elçin Sangu ile olan öpüşme sahneleri yüzünden sevgilisi Gupse Özay ile tartıştığı iddia edilen oyuncu, konuya son noktayı koydu: Böyle haberler doğru değil. İkimiz de oyuncu ve profesyonel insanlarız.