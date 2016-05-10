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şansal büyüka'dan flaş iddia!

ŞANSAL BÜYÜKA'DAN FLAŞ İDDİA!

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından yayıncı kuruluşta program yapan Şansal Büyüka'dan Fenerbahçe için müthiş bir iddia geldi.

Tarih : 10 Mayıs 2016, 10:00
Puan Ver : Şansal Büyüka'dan Flaş İddia!(8/10)6


Başakşehir mağlubiyetiyle ligde şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Lig TV'de Maraton programının sunuculuğunu yapan Şansal Büyüka, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine Mircea Lucescu'nun gelebileceği yönünde bir haber aldığını söyledi.



İşte Büyüka'nın sözleri



"Biraz önce bir haber aldım. Teyide ihtiyacı var. Fenerbahçeli bir yöneticinin Ukrayna'ya gittiği Lucescu ile anlaşma sağladığı ve yönetime bildirdiği, Lucescu'nun İstanbul'a beklendiği söyleniyor. Doğruluğunu sorarsanız teyide muhtaç bir haber."








Etiketler: Şansal  Büyüka  Dan  Flaş  İddia    haber

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