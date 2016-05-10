

Başakşehir mağlubiyetiyle ligde şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.







Lig TV'de Maraton programının sunuculuğunu yapan Şansal Büyüka, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine Mircea Lucescu'nun gelebileceği yönünde bir haber aldığını söyledi.







İşte Büyüka'nın sözleri







"Biraz önce bir haber aldım. Teyide ihtiyacı var. Fenerbahçeli bir yöneticinin Ukrayna'ya gittiği Lucescu ile anlaşma sağladığı ve yönetime bildirdiği, Lucescu'nun İstanbul'a beklendiği söyleniyor. Doğruluğunu sorarsanız teyide muhtaç bir haber."