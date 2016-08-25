

Akşam saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa merkeze bağlı Hancağız kırsal Mahallesi'nin yaklaşık bir kilometre yakınında bulunan biber tarlasına insansız hava aracı (İHA) düştü. Köy üzerinde birkaç tur atan aracın tarlaya düştüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.



Olay yerine giden jandarma, düşen cismin İHA olduğunu belirledi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. İHA'nın köy üzerinde birkaç tur attıktan sonra tarlaya düştüğünü belirten bir köylü, jandarmayı arayıp haber verdiklerini söyledi.