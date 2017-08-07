Daha önce; biber, çiğ köfte, meyan şerbeti ve Birecik patlıcanın coğrafi işaretinin alındığı Urfa'da Ticaret Borsası bu kez şehirle bütünleşen ciğer kebabı için harekete geçti. Daha önce kenti ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın patentinin alınması gerektiğine işaret etmesi ardından ciğer kebabının coğrafi tescili için gerekli başvurular yapıldı.

"GÜNLÜK 3 TON CİĞER KEBABI TÜKETİLİYOR"

Şanlıurfa'da günlük ortalama 3 ton ciğer kebabı tüketildiğini ve bu kebabın patentinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını ifade eden Köfteciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Kaçak, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da 27 çeşit kebap türümüz bulunmaktadır. Bunların arasında en fazla ciğer kebabı tüketiliyor. Şanlıurfa'ya ziyarette bulunan bakanımız Fakıbaba'nın açıklaması üzerine ciğer kebabının patentinin alınması için çalışmalara başlanıldı. İnşallah yakın zamanda bu tescil alınacaktır."

"DÜNYAYA TANITILMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Her sokağında mutlaka bir kebapçıya rastlamanın mümkün olduğu Şanlıurfa'ya gelenlerin ciğer kebabı yemeden gitmediğini anlatan Kaçak, şöyle devam etti:

"Ciğer kebabı kentin her sokak başında rahatça bulunabilir. İnşallah ciğer kebabımız tescillenince en güzel ciğer kebabı ödüllü yarışmalar düzenleyerek, Türkiye'de ve dünyada daha çok tanıtılmasını sağlayacağız."

CİĞER KEBABININ İNCELİKLERİ

Günün ilk ışıklarıyla birlikte kentte ciğer kebabı yeme telaşının başladığını belirten ciğerci Ömer Tumbul, Şanlıurfa'da pişirilen ciğerin tadının başka hiçbir yerde bulunamayacağını anlatarak, "Bu lezzet, bölgeye has olarak ciğerin seçiminden ve pişirme tekniğinden kaynaklanıyor. Ciğer öncelikle lekesiz ve mutlaka erkek koyun ciğeri olacak. Ciğerler şişe dizilirken araya mutlaka kuyruk yağı katılacak. Yerken de soğan acı isot bol kimyon dökülecek. Bu lezzetin müptelası olanlar sırf kahvaltı için ciğercilere geliyorlar. Bunun için ciğerin panteri Şanlıurfa'ya verilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada