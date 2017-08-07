Beşiktaş, Konyaspor Ve Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Süper Kupa'da X-Ray Cihazlarını Kaldırıp Herkesi Aramadan Stada Aldılar
Aşırı Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Serinlemek İçin Küp Şelalelerine Koştu
Tesla Model S, Tek Şarjla 1000 Kilometre Üzerine Çıktı
Akın Öztürk, 'damadın Fetö'cü Mü?' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
İstanbul'da Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: Yabancı Uyruklu 5 Kişi Gözaltında
İtalya'da İngiliz Mankeni Kaçırıp Açık Artırmaya Çıkarmak İstediler
Yeka Projesi Dünyadaki Rakiplerini Geride Bıraktı
Eskişehirspor, Pro Lisansı Olmayan Sergen Yalçın'ın Yerine Hoca Arıyor
Şanlıurfa'nın Ciğer Kebabı Tescilleniyor
Köpeğin Başını Ezip Kaçan Sürücü, Yakalandı
Fener'e Lokum Gibi Haber! Menajerler Yıldız Oyuncuyu Önerdi
İçişleri, Süper Kupa'da Yaşanan Olaylarla İlgili Müfettiş Görevlendirdi
Atlı Değil Motorlu Karınca! Adrenalin Meraklısı Genç, Böyle Havaya Uçtu
Arıcılar, 2 Ayda 100 Bin Lira Kazanıyor
Mükemmel Oynadı Denilen Pepe, Beşiktaş'ı Yaktı
Araçlara Vurup Kaçan Alkollü Sürücüyü, Vatandaşlar Yakalayıp Linç Etti
Sneijder'in Yeni Takımından Alacağı Maaş Herkesi Şoke Etti
Bu Dükkandaki Her Şey Şehit Çocuklarına Ücretsiz
Rusya, Türkiye Ve İran Temsilcileri Tahran'da Suriye'yi Görüşecek

Şanlıurfa'nın Ciğer Kebabı Tescilleniyor

ŞANLIURFA'NIN CİĞER KEBABI TESCİLLENİYOR

Şanlıurfa'da, yöre halkı ile turistlerce günün her saatinde iştahla tüketilen "ciğer kebabı" coğrafi işaret belgesiyle koruma altına alınacak.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : Şanlıurfa'nın Ciğer Kebabı Tescilleniyor(6/10)2

Daha önce; biber, çiğ köfte, meyan şerbeti ve Birecik patlıcanın coğrafi işaretinin alındığı Urfa'da Ticaret Borsası bu kez şehirle bütünleşen ciğer kebabı için harekete geçti. Daha önce kenti ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın patentinin alınması gerektiğine işaret etmesi ardından ciğer kebabının coğrafi tescili için gerekli başvurular yapıldı.

"GÜNLÜK 3 TON CİĞER KEBABI TÜKETİLİYOR"

Şanlıurfa'da günlük ortalama 3 ton ciğer kebabı tüketildiğini ve bu kebabın patentinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını ifade eden Köfteciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Kaçak, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da 27 çeşit kebap türümüz bulunmaktadır. Bunların arasında en fazla ciğer kebabı tüketiliyor. Şanlıurfa'ya ziyarette bulunan bakanımız Fakıbaba'nın açıklaması üzerine ciğer kebabının patentinin alınması için çalışmalara başlanıldı. İnşallah yakın zamanda bu tescil alınacaktır."

"DÜNYAYA TANITILMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Her sokağında mutlaka bir kebapçıya rastlamanın mümkün olduğu Şanlıurfa'ya gelenlerin ciğer kebabı yemeden gitmediğini anlatan Kaçak, şöyle devam etti:

"Ciğer kebabı kentin her sokak başında rahatça bulunabilir. İnşallah ciğer kebabımız tescillenince en güzel ciğer kebabı ödüllü yarışmalar düzenleyerek, Türkiye'de ve dünyada daha çok tanıtılmasını sağlayacağız."

CİĞER KEBABININ İNCELİKLERİ

Günün ilk ışıklarıyla birlikte kentte ciğer kebabı yeme telaşının başladığını belirten ciğerci Ömer Tumbul, Şanlıurfa'da pişirilen ciğerin tadının başka hiçbir yerde bulunamayacağını anlatarak, "Bu lezzet, bölgeye has olarak ciğerin seçiminden ve pişirme tekniğinden kaynaklanıyor. Ciğer öncelikle lekesiz ve mutlaka erkek koyun ciğeri olacak. Ciğerler şişe dizilirken araya mutlaka kuyruk yağı katılacak. Yerken de soğan acı isot bol kimyon dökülecek. Bu lezzetin müptelası olanlar sırf kahvaltı için ciğercilere geliyorlar. Bunun için ciğerin panteri Şanlıurfa'ya verilmelidir" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şanlıurfa  Nın  Ciğer  Kebabı  Tescilleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER