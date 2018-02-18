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Şanlıurfa'dan acı haber geldi! Sele kapılan 2 askerimizin şehit oldu

ŞANLIURFA'DAN ACI HABER GELDİ! SELE KAPILAN 2 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDU

Son dakika... Şanlıurfa'da dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 asker şehit oldu.

Tarih : 18 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Şanlıurfa'dan Acı Haber Geldi! Sele Kapılan 2 Askerimizin Şehit Oldu(6/10)2

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde zırhlı aracın sel sularına kapılması sonucu şehit olan 2 askerin naaşına ulaşıldı.

ŞEHİTLERİN NAAŞI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerindeki su seviyesinin çekilmesinin ardından şehit askerlerin naaşının bulunduğu öğrenilirken, şehitlerin cenazelerine zırhlı aracın yakınlarında ulaşıldığı belirtildi. Şehit askerlerin cenazeli Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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