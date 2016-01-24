ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana'dan Diyarbakır'a giden sürücüsü belirlenemeyen 21 FL 414 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa otoyolunun 35. kilometresinde devrildi.
Kazada, Mehmet Damar, Dijvar Damar ve Adil Ata olay yerinde hayatını kaybetti.
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