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ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ


ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ
Tarih : 24 Ocak 2016, 22:15
Puan Ver : Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü(6/10)7


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Adana'dan Diyarbakır'a giden sürücüsü belirlenemeyen 21 FL 414 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa otoyolunun 35. kilometresinde devrildi.



Kazada, Mehmet Damar, Dijvar Damar ve Adil Ata olay yerinde hayatını kaybetti.








Etiketler: Şanlıurfa  Da  Trafik  Kazası  3  Ölü    haber

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