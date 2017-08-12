Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ aleyhine kişileri öldürmekle 'görevli' üç 'DEAŞ infaz timi' üyesi silahlarıyla birlikte yakalandı.

Yasa dışı yollarla Rakka'dan Şanlıurfa'ya gelen ve terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi olduğu belirtilen 3 terörist, silahlarıyla birlikte yakalandı.

ÖLDÜRÜLEN İKİ KİŞİNİN ARDINDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, 21 Temmuz'da Şanlıurfa'da otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahla öldürülen K. Farasi olayıyla ilgili çalışma başlattı.

RAKKA'DAN YASA DIŞI YOLLARLA GİRİŞ YAPTILAR

Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Rakka'dan örgüt aleyhine faaliyet gösteren şahısları öldürmekle "görevlendirilerek", Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan terör örgütü üyeleri Yaşar kod adlı Bünyamin Hallak, Ahmet kod adlı Mahmud Elhammud ve Mahmut El Cerrah, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: haberinburada