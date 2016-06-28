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şanlıurfa'da suriyeli kadının çürümüş cesedi bulundu

ŞANLIURFA'DA SURİYELİ KADININ ÇÜRÜMÜŞ CESEDİ BULUNDU

Şanlıurfa'da, 200 lira kapora karşılığında yeni kiralanan ve bos olduğu öğrenilen evden, mahalleye kötü kokular yayılması üzerine içeri giren polis, Suriyeli bir kadına ait çürümüş ceset buldu. 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının vücudunda çok sayıda bıçak izi bulundu.

Tarih : 28 Haziran 2016, 09:47
Puan Ver : Şanlıurfa'da Suriyeli Kadının Çürümüş Cesedi Bulundu(9/10)9


Olay, gece saatlerinde Türk meydanı Mahallesi 4059 Sokakta bulunan 2 katılı bir evde meydana geldi. İddiaya göre ara sokaktan birkaç gündür kötü kokuların yayılması üzerinerahatsız olan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Kokunun geldiği bölgede araştırma yapan polis, yaklaşık 10 gün önce Suriyelilere 200 lira kira kaporası karışlığı kiralanan eve girdi. Etrafa saçılan pis koku yüzünden odaya girmekte güçlük çeken ekiplerin mideleri bulanması üzerine olay yerine özel kıyafet giyen, maskeli ekipler gelerek evde inceleme yaptı. Boş evde yapılan çalışmada çürümüş olan bir kadına ait cesetle karşılaştı. Suriyeli olduğu tahmin edilen kadının 4-5 gün önce bıçaklanarak öldüğünü saptadı.



Yapılan incelemenin ardından çürümüş kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet bürosu ekipleri, bıçaklanarak ölen kadının kimliğini ve cinayeti işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.








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