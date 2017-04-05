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şanlıurfa'da silahlı kavga: 2'si polis 6 yaralı

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ POLİS 6 YARALI

Şanlıurfa'da daha önce yaşanan bir kavganın ardından birbirleriyle barışmaya giden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:10
Puan Ver : Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2'si Polis 6 Yaralı(6/10)3


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kamberiye Mahallesi'nde yaşandı. Gündüz çocuklar arasında yaşanan bir kavga sonrası barışmaya giden iki aile arasında bu defa silahlı kavga yaşandı. Çocuklar arasında gündüz yaşanan kavganın ardından barışmak için R. ailesinin yaşadığı eve giden B. ailesi ile R. ailesi arasında tartışma yaşandı.



Tartışma sonunda taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Yaklaşık 60 metre ilerideki Sarayönü Polis Karakolunda silah seslerini duyarak olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgada saçmaların isabet ettiği iki polis ile İsmail R. ve diğer taraftaki gruptan Mehmet B., Murat B. ve Ali yaralandı. Yaralı polisler kendi araçlarıyla hastaneye giderken diğer yaralılar ise ambulansla Mehmet Akif İnan eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı



 



kaynak:sabah








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