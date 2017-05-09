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şanlıurfa'da şafak operasyonu: 20 gözaltı

ŞANLIURFA'DA ŞAFAK OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bu sabah düzenlenen şafak operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:57
Puan Ver : Şanlıurfa'da Şafak Operasyonu: 20 Gözaltı(5/10)4



Edinilen bilgeye göre, Viranşehir'de bir çok mahallede bu sabah şafak operasyonu yapıldı. Cumhuriyet, Şırnak, Hürriyet ve Yenişehir mahallelerinde yapılan baskında 20 kişi gözaltına alındı. Evlerinde bulunamayan bazı kişilerin de arandığı belirtildi. Operasyonlar devam ediyor.


 


 


kaynak:sabah








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