

Edinilen bilgeye göre, Viranşehir'de bir çok mahallede bu sabah şafak operasyonu yapıldı. Cumhuriyet, Şırnak, Hürriyet ve Yenişehir mahallelerinde yapılan baskında 20 kişi gözaltına alındı. Evlerinde bulunamayan bazı kişilerin de arandığı belirtildi. Operasyonlar devam ediyor.











kaynak:sabah