Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl Jandarma Komutanlığı ve 20.Zırhlı Tugay Komutanlığına düzenlenen operasyonda 63 rütbeli asker gözaltına alındı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ve 20.Zırhlı Tugay Komutanlığına eş zamanlı operasyon düzenledi.







Operasyonda 63 rütbeli asker ve jandarmanın gözaltına alındığı öğrenilirken bazı dijital verilere ve belgelere el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ve 20.Zırhlı Tugay Komutanlığındaki aramanın devam ettiği öğrenildi.