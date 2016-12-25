ŞANLIURFA'DA RESTORANDA KEDİ ETİ ELE GEÇİRİLDİ!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılan denetlemelerde kedi eti ve kaçak kesilmiş 400 kilogram ete el konuldu.
Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde Suriyeli sığınmacıların işlettiği iş yerinde kedi eti ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirildi.
Ekipler, bir lokantada kedi eti, deri ve ayakları ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirdi.
İşletmeciler hakkında da yetkililer tarafından idari işlem başlatıldı.
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