Düşen Uçaktaki Yolcuların İsim Listesi Açıklandı
Şanlıurfa'da Restoranda Kedi Eti Ele Geçirildi!
İki Çocuk Yangında Öldü !
Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison

Şanlıurfa'da restoranda kedi eti ele geçirildi!

ŞANLIURFA'DA RESTORANDA KEDİ ETİ ELE GEÇİRİLDİ!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılan denetlemelerde kedi eti ve kaçak kesilmiş 400 kilogram ete el konuldu.

Tarih : 25 Aralık 2016, 12:29
Puan Ver : Şanlıurfa'da Restoranda Kedi Eti Ele Geçirildi!(6/10)5


Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde Suriyeli sığınmacıların işlettiği iş yerinde kedi eti ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirildi.



Ekipler, bir lokantada kedi eti, deri ve ayakları ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirdi.



İşletmeciler hakkında da yetkililer tarafından idari işlem başlatıldı.








Etiketler: Şanlıurfa  Da  Restoranda  Kedi  Eti  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER