

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, canlı bomba olabileceği gerekçesiyle aranan Mehmet E.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve örgüt mensupları arasında kurye görevi yapan ve kentteki cemaat evinde kaldığı belirtilen Hasan Ş.'nin arlarında olduğu 10 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



Gece geç saatlere kadar süren ifade alma işleminin ardından 6 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan canlı bomba olabileceği değerlendirilen Mehmet E., örgütün kuryesi Hasan Ş., Serhat B. ve Mehmet S., tutuklanarak cezaevine konuldu.