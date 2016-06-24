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ŞANLIURFA'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI


ŞANLIURFA'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Tarih : 24 Haziran 2016, 16:11
Puan Ver : Şanlıurfa'da Pkk Operasyonu: 8 Gözaltı(7/10)4


Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde terör örgütü PKK üyelerine yönelik polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Viranşehir'in Şırnak, Yenimahalle ve Emiroğlu mahallerinde bulanan bazı evlere operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyonda PKK terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle Mehmet Ali İ., Mahmut İ., Mustafa T., Salih G. ve Ecevit G., çok sayıda elektronik malzeme ve bilgisayar hard diskleriyle gözaltına alındı. Aynı sırada jandarma ekipleri ise; PKK/KCK terör örgütünün silah tamircisi olan ve terör örgütüne ait silahlara yedek parça temin eden Y.A. isimli şüpheliyi bir araçta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada; 2 dipçik, 8 şarjör, 12 kaleşnikof tüfeğe ait yedek parça, 175 mermi ele geçirildi.








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