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ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL TARANDI


ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL TARANDI
Tarih : 25 Ocak 2016, 09:07
Puan Ver : Şanlıurfa'da Otomobil Tarandı(5/10)5


Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Düzenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında çalışır vaziyette duran 63 K 9626 plakalı otomobilin yanından geçenler, otomobil içerisinde 3 kişinin kanlar içinde olduğunu görmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilin ön koltuğunda 35 yaşındaki Mehmet Kayaş ile ağabeyi 39 yaşındaki Ali Kayaş'ın baş ve vücutlarına isabet eden çok sayıdaki mermiyle öldüğünü saptadı.



Aynı otomobilin arka koltuğunda oturan 37 yaşındaki Osman Demir'in ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olayı gerçekleştirenler kaçarken, kurşun yağdırılan otomobildeki yaralı Osman Demir, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



 








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