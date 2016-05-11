

Şanlıurfa'da eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 2 PKK'lı terörist, kendilerini durdurmak isteyen polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada teröristlerden biri öldürüldü, diğeri yaralı ele geçirildi. Öldürülen teröristin 'Herokol' kod adlı Cüneyt Aydar olduğu bildirilirken teröristin 2003 yılında dağ kadrosuna katıldığı, 2008'deki Aktütün Karakolu saldırılarını planladığı ve katıldığı belirtildi.







Şanlıurfa'da eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 2 PKK'lı terörist, kendilerini durdurmak isteyen polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada teröristlerden biri öldürüldü, diğeri yaralı ele geçirildi. Öldürülen teröristin "Herokol" kod adlı Cüneyt Aydar olduğu bildirilirken teröristin 2003 yılında dağ kadrosuna katıldığı, 2008'deki Aktütün Karakolu saldırılarını planladığı ve katıldığı belirtildi.







Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Diyarbakır istikametinden gelen bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ikazına uymayan araç, Şanlıurfa merkeze doğru kaçmaya başladı. Kabahaydar Mahallesi yakınlarında barikat kuran güvenlik güçlerine araçtan ateş açılması sonucu çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, bir terörist yaralı ele geçirildi. Bomba imha ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekiciyle merkeze götürüldü.







Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır istikametinden gelen 72 EP 364 plakalı aracın şüphe üzerine durdurulmak istendiği, bunun üzerine kaçmaya başlayan araçtakilerin yola atılan kapanı geçerek, polislere ateş açtığı belirtildi. Aracın durdurulmasının ardından çatışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, ölü ele geçirilen teröristin Siirt nüfusuna kayıtlı "Herokol" kod adlı Cüneyt Aydar olduğu bildirildi.







Terörist Aydar'ın 2003 yılında dağ kadrosuna katıldığı, 2007'deki Dağlıca ve 2008'deki Aktütün Karakolu saldırılarını planladığı ve katıldığı belirtilen açıklamada, "2009 yılında Yüksekova'da bir polisi şehit etmiş, 2008 yılında da Yüksekova'da korucuyu kaçırıp şehit etmiş, 2010 yılında da Yüksekova'da uzman çavuşumuzu şehit etmiştir. Örgütün Zağros sahası Çarçela taburunda görevli olan terörist, Yüksekova'da örgüt adına para toplanmasından da sorumludur." ifadesi kullanıldı. PKK terör örgütü mensuplarının Şanlıurfa'da eylem yapmak için geldikleri kaydedilen açıklamada, teröristlerin bulunduğu araçta çok sayıda el bombası, mühimmat ve silah ele geçirildiği bildirildi.







İşadamı görüntüsü vermiş







Yaralı ele geçirilen terörist İsmail Kaya'nın da Aydar'ın şoförlüğünü yaptığı belirtildi. Bu arada ölü ele geçirilen teröristin, yol kontrollerinde yakalanmamak için kendisine iş adamı görüntüsü verdiği, bundan dolayı da takım elbise giyerek otomobilin sağ arka koltuğuna oturduğu öğrenildi.







Çatışma bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı polis aracı ile özel harekat ekibi sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.







Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken çatışmada yaralanan PKK'lı terörist tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü.







Kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.