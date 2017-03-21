ŞANLIURFA'DA KUŞ ÖLÜMLERİ HALKI TEDİRGİN EDİYOR
Şanlıurfa'da binlerce kuş bilinmeyen bir nedenle ölüyor. Bölgede inceleme yapan ekipler gerekli numuneleri alırken, ölen kuşlar ise kepçelerle kazılan çukurlara gömülüyor.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde son bir ay içinde binlerce kuş bilinmeyen nedenlerle öldü.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı bazı merkez ve kırsal mahallelerde binlerce kuş, bilinmeyen bir nedenle ölüyor. Yaşanan kuş ölümleri vatandaşları tedirgin ederken İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri ise ölen kuşlardan numune alarak Adana Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderdi.
kaynak:milliyet
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