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ŞANLIURFA'DA KAVGA: 10 KİŞİ YARALANDI


ŞANLIURFA'DA KAVGA: 10 KİŞİ YARALANDI
Tarih : 18 Aralık 2015, 09:57
Puan Ver : Şanlıurfa'da Kavga: 10 Kişi Yaralandı(6/10)4


Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu mahallesinde meydana geldi. 



İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Erkan ve Çalışkan aileleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma karşılıklı silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle savaş alanına döndü.








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