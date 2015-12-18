ŞANLIURFA'DA KAVGA: 10 KİŞİ YARALANDI
Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Erkan ve Çalışkan aileleri arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma karşılıklı silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle savaş alanına döndü.
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