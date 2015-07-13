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ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 5 ÖLÜ


ŞANLIURFA'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 5 ÖLÜ
Tarih : 13 Temmuz 2015, 09:22
Puan Ver : Şanlıurfa'da Katliam Gibi Kaza: 5 Ölü(5/10)6


Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25. kilometresinde Uğurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakale'den Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Salih Toprak idaresindeki 63 K 2494 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Minibüs, Şanlıurfa'dan Akçakale istikametine seyir halinde olan 63 M 0376 plakalı araçla çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Salih Toprak, Mustafa Toprak, Huriye Toprak ve ismi öğrenilemeyen 1'i kadın 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, Jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kaza nedeniyle tek şeritli olarak trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Güvenlik güçleri olay yerinde önlemler aldı.








Etiketler: Şanlıurfa  Da  Katliam  Gibi  Kaza  5  Ölü    haber

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