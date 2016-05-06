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ŞANLIURFADA İNTİHARA KALKIŞAN OĞLUNU, 'BEN DE ATLARIM' DİYEREK İKNA ETTİ


ŞANLIURFADA İNTİHARA KALKIŞAN OĞLUNU, 'BEN DE ATLARIM' DİYEREK İKNA ETTİ
Tarih : 06 Mayıs 2016, 17:34
Puan Ver : Şanlıurfada İntihara Kalkışan Oğlunu, 'ben De Atlarım' Diyerek İkna Etti(7/10)9


Olay, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında meydana geldi. Borçları yüzünden ailesini geçindirmekte zorlandığını belirten 3 çocuk babası Hamit Z., sulama kanalının demir köprüsüne çıkarak, "Artık ailemle ilgilenemiyorum.



Hiç kimse yanımda değil, yeter artık ölmek istiyorum" diye bağırdı. Hamit Z.'yi görenler hemen telefonla durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, Hamit Z.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu arada oğlunun intihara kalkıştığını duyan babası Ahmet Z. de olay yerine geldi. Oğlunun demir köprü üzerinde kendisini sarkıttığını gören baba, "Sen atlarsan ben de atlarım. Atlamak öyle olmaz böyle olur" diyerek demir korkuluklara tırmanmaya başladı.



Görevlilerin engel olduğu babasının bu girişimi sonrası Hamit Z. intihardan vazgeçti. Babasına sarılan Hamit Z., daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.








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