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şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı

ŞANLIURFA'DA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 8 YARALI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı

Tarih : 01 Şubat 2016, 15:14
Puan Ver : Şanlıurfa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 8 Yaralı(9/10)11


Siverek-Diyarbakır eski karayolu Büyük Çavuşlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Cemil Delibalta hakimiyetinde bulunan 25 FK 394 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Araç içinde bulunan sürücü Ahmet Cemil ile Mahmut, Kenan, Nurullah, Melisa, Nazime, İzzet, Muhabbet, Meryem, Zehra, Emirhan Delibalta yaralandı.



Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Meryem, Zehra ve 2 yaşındaki Emirhan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.








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