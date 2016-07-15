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şanlıurfa'da dbp'liler, valiliğin yasak kararına tepki gösterdi

ŞANLIURFA'DA DBP'LİLER, VALİLİĞİN YASAK KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Şanlıurfa'da DBP'liler, valiliğin yasak kararına tepki gösterdi

Tarih : 15 Temmuz 2016, 17:13
Puan Ver : Şanlıurfa'da Dbp'liler, Valiliğin Yasak Kararına Tepki Gösterdi(5/10)4


ŞANLIURFA'da DBP üyesi bir grup, Suruç'ta canlı bomba saldırısının yıldönümü nedeniyle yapılacak etkinliklerin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Valiliği, Suruç İlçesi'nde 33 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının yıldönümü dolayısıyla 15 ile 25 Temmuz tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde yapılması planlanan her türlü yürüyüş ve eylemi yasakladı. Valiliğin ilan ettiği yasağı protesto etmek isteyen DBP üyesi bir grup, öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. Zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemi alan polisler, DBP İl Eşbaşkanı Hidayet Enmek'e basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını ifade etti. Polisin, basın açıklaması yapılması halinde müdahale edeceklerini bildirdiği grup, dağıldı.

DBP İl eş Başkanı Hidayet Enmek, parti binası önünde yaptığı açıklamada valiliğin yasak kararını kınadıklarını söyledi.








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