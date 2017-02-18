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ŞANLIURFA'DA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 1'İ ÇOCUK 2 ŞEHİT, 18 YARALI


ŞANLIURFA'DA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 1'İ ÇOCUK 2 ŞEHİT, 18 YARALI
Tarih : 18 Şubat 2017, 09:27
Puan Ver : Şanlıurfa'da Bombalı Araçla Saldırı: 1'i Çocuk 2 Şehit, 18 Yaralı(9/10)8


Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Olayda 10 yaşındaki bir çocuk ile Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan Mahalle Bekçisi İbrahim Kete şehit olurken, 18 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki site önünde saat 20.40 sularında patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamanın meydana geldiği alana takviye ekipler sevk edildi.



112 acil servis ekipleri, patlamanın etkisiyle yaralananları ambulanslarla hastanelere sevk etti.



 



kaynak:habertürk








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