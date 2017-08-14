Şanlıurfa'da, Ayn-El Vatan Gazetesi Yazıişleri Müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabiri Faris Hammadi'yi 2 yıl önce oturdukları evde boğazlarını keserek öldürdükten sonra Suriye'ye kaçan firari terör örgütü DEAŞ şüphelisi Muaz El A., tekrar Türkiye dönünce yakalandı.

EVLERİNDE BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞLERDİ

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen ve Atatürk Mahallesi'nde kiraladıkları evde Arapça haftalık yayın yapan Ayn-El Vatan Gazetesi'ni çıkaran Suriyeli gazeteciler İbrahim Abdulkadir ile Faris Hammadi, DEAŞ aleyhine yayınlar yaptıkları 2015 yılı Ekim ayında evlerinde boğazları kesilerek öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri, cinayet zanlısının Suriyeli gazetecilerin evine sığınan Talas El Surur olduğunu bir fotoğrafla tespit etti.

TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE YAKALANDI

Ölen gazetecilerle birlikte fotoğraf çektiren Surur'un cinayetten hemen sonra Kilis üzerinden yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçarak DEAŞ'ın merkezi konumundaki Rakka'ya gittiği saptandı. DEAŞ'ın da 2 gazetecinin öldürüldüğünü üstlenmesinin ardından polis, dijital materyallerden Muaz El A.'nın da cinayet şüphelisi olduğunu belirlendi. Cinayetten sonra Suriye'ye gittiği tespit edilen Muaz El A.'nın 2 yıl sonra tekrar yasa dışı yollarla Şanlıurfa'ya geldiğini belirlendi. Cinayet şüphelisinin kente geldiği bilgisini alan ekipler düzenlediği operasyonla kaldığı evde gözaltına alınan Muaz El A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Cinayetle ilgili diğer şüpheli Talas El Surur'un ise aranmasına devam ediliyor.

Kaynak: haberinburada