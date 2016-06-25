

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine sıcaktan bunalan 14 yaşındaki HASAN Yürekli ile 16 yaşındaki Bilal Mol, merkez ilçe Karaköprü'ye bağlı Küçükalanlı Mahallesinde biriken su göledine girdi.







İki arkadaş bir süre sonra altı balçık olan gölete saplanmaları sonucu boğularak öldü. Gölete giren gençlerin elbiselerini bulan çevredeki vatandaşların araması sonucu iki gencin cesedi sudan çıkarıldı.







Aynı dakikalarda Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehrine giren 17 yaşındaki Hakan Canpolat ile aynı yaştaki Müslüm Bozkurt isimli arkadaşlar da, iyi yüzme bilmedikleri için bir süre sonra suda gözden kayboldu.







Olayı fark edip gençler için seferber olan vatandaşlar bot ve yatla arama yaptıkları nehirde arkadaşların cansız cesedi suda çıkarıldı. Boğulan Hakan Canpolat ile Müslüm Canpolat'ın hafta sonucu yapılacak olan LYS sınavına girecekleri belirtildi.